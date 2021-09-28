"Русс-Инвест" рекомендует покупать акции United Airlines с прогнозной ценой $55 за штуку, что предполагает потенциал роста около 12% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Бумаги авиакомпаний на прошлой неделе торговались в зеленой зоне, чему способствовало объявление Белого дома о смягчении ограничений на международные поездки, - напоминает аналитик Евгений Колесников. - С ноября в страну разрешат въезжать полностью вакцинированным туристам без прохождения обязательного карантина, что в значительной степени должно увеличить объемы международных пассажирских перевозок авиакомпаний. Кроме того, пандемия превратила United Airlines Holdings в процветающую грузовую компанию. Как заявили в компании, стремление к грузовым перевозкам является с одной стороны показателем хаоса, охватившего глобальные цепочки поставок, с другой - предвестником будущего, в котором все больше товаров будет перевозиться воздушным транспортом".

Эксперт подчеркивает, что компания делает ставку на то, что авиационная отрасль сохранит доходы от грузовых перевозок даже после того, как пандемия утихнет, что может означать дополнительные миллиарды долларов для авиакомпании. Технически, на его взгляд, акции также представляют определенный интерес для покупок.

"Сформированная волновая структура в сочетании со скользящими средними сигнализируют о продолжении восходящей тенденции. Открывать длинные позиции рекомендуется от текущих уровней с прогнозной ценой $55 за акцию, что предполагает потенциал роста около 12%. Стоп-приказ: $42,5", - резюмирует Колесников.

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