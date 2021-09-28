"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Merck с прогнозной ценой $100

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" рекомендуют покупать акции Merck & Co. с прогнозной ценой $100 за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, сообщается в обзоре банка.

"Мы негативно относимся к новости о возможном приобретении Merck компании Acceleron Pharma, рыночная стоимость которой составляет около $11 млрд: как показывает история, большинство слияний и поглощений в секторе здравоохранения приводят к снижению стоимости компании-покупателя. В случае с Acceleron это усугубляется тем, что, несмотря на перспективный продукт, компания является типичным стартапом, который за последние пять лет был убыточным на операционном уровне, его выручка за 2020 год составила всего $92,5 млн. Несмотря на наш негативный взгляд на возможную сделку, мы позитивно смотрим на акции Merck в долгосрочной перспективе. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость акции Merck составляет $100 за штуку, что соответствует потенциалу роста 36% от текущих уровней и рекомендации "покупать", - пишет эксперт Сергей Вахрамеев.

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