Возможен рост цены акций ЛУКОЙЛа на 10-14% от текущего уровня - BCS Express

Возможен рост котировок акций "ЛУКОЙЛа" на 10-14% от текущего уровня, до 7700-8000 рублей за штуку, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Дивиденды "ЛУКОЙЛа" привязаны к размеру свободного денежного потока, который коррелирует с ценами на нефть и объемом поставок. Рост цен на нефть может напрямую отразиться на доходности акционеров компании. При этом уровень добычи и поставок также будет расти, поскольку в рамках смягчения сделки ОПЕК+ российская добыча будет ежемесячно прибавлять по 100 тыс. б/с, часть из которых придется на долю эмитента. Таким образом, рекордные цены на нефть в рублях в совокупности с увеличением добычи позволяют ожидать щедрых дивидендов за 2021 год и допускают возможность сохранения привлекательных выплат за 2022 год, - пишет аналитик инвесткомпании. - По нашей оценке, за весь 2021 год "ЛУКОЙЛ" может выплатить 700-800 рублей на акцию, что по текущим ценам дает дивидендную доходность 10-11% против средних 5-6% в среднем за последние несколько лет. Даже с учетом цикличности отрасли такой уровень доходности выглядит завышенным. Если допустить справедливую доходность 9%, то "таргет" по акциям будет лежать в диапазоне 7700-8000 рублей за бумагу. Это дает "апсайд" около 10-14% к текущим ценам и позволяет рассчитывать на дальнейший рост".

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