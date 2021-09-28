Курс рубля на конец 2021г составит, вероятно, 72,5 руб./$1 - Райффайзенбанк

Прогноз курса рубля на конец текущего года - уровень 72,5 руб./$1, сообщается в комментарии Райффайзенбанка.

"Ралли на нефтяном рынке (впервые с октября 2018 года цена нефти марки Brent достигла $80 за баррель) позволило рублю укрепиться до 72,5 руб./$1, но он торгуется несколько слабее своего фундаментального уровня из-за внешних факторов - на это указывает и побившая внутригодовой рекорд рублевая цена нефти. При этом, на наш взгляд, на более длинном горизонте механизм интервенций продолжит сглаживать эффект от волатильности нефтяных цен на курс рубля. Мы сохраняем свой прогноз на конец года вблизи текущего уровня - 72,5 руб./$1", - указывают эксперты банка.

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