BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-13бо, РЕСО-Лизинг-08пбо, ГидроМашСервис-3бо, ПИК-Корпорация 001Р-04 и ХК Металлоинвест БО-04, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Корпоративные облигации из нашего топ-списка заметно подешевели на прошлой неделе, оказавшись под давлением продаж в ОФЗ. Доходности большинства облигаций выросли в диапазоне 12-52 б.п." - пишут эксперты.

Аналитики инвесткомпании оставили список топ-бумаг на текущей неделе без изменений.

ПИК-Корпорация 001Р-04. ПИК - крупнейшая российская девелоперская компания, реализует проекты в 10 регионах РФ с фокусом на Москву и Московскую область, констатируют эксперты. Компания на рынке с 1994 года и за это время построила более 25 млн кв.м. жилой недвижимости, преимущественно в сегменте "масс-маркет". ПИК является лидером по объему текущего строительства: 6,9 млн кв.м. на этапе возведения (на топ-10 застройщиков суммарно приходится 20 млн кв.м.), а также по объемам введенного в эксплуатацию жилья: 1,8 млн кв.м. в 2019 году, более чем в 2 раза обгоняя ближайших конкурентов.

Крупнейшими акционерами ПИК являются Сергей Гордеев, с портфелем 59,33% акций и ВТБ с долей акций 23,05%, остальные 17,62% находятся в свободном обращении. Компания включена в список системообразующих предприятий.

ХК Металлоинвест БО-04. Металлоинвест - один из мировых лидеров в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель железорудной и металлизованной продукции со вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды (около 13,9 млрд тонн по международной классификации JORС), указывают аналитики инвесткомпании. В 2020 году выручка составила $6,4 млрд, EBITDA - $2,5 млрд, а рентабельность - 38,5%, долговая нагрузка находилась на уровне 1,3х.

"ХК Металлоинвест БО-04, на наш взгляд, предлагает одну из самых привлекательных доходностей при хорошем кредитном качестве и умеренной дюрации". - пишут эксперты.

АФК Система-001Р-13бо. АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий, основным активом является "МТС". Облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки, указывают аналитики.

РЕСО-Лизинг-08пбо. "РЕСО-Лизинг" находится на 2 месте по объему лизинга легкового автотранспорта, по данным Эксперт РА за 2019 год. Темпы роста в среднем выше рынка: лизинговый портфель (чистые инвестиции в лизинг) по итогам 2019 года увеличился на 51% г/г (до 44,6 млрд руб.), что, по данным Эксперт РА, обеспечило эмитенту 3 место по объему нового бизнеса в 2019 году. Высокая прибыльность (ROEA 27%, ROAA 7%) поддерживает комфортный (3,6х) уровень коэффициента долг/капитал даже на фоне быстрого роста объема активов, отмечают эксперты.

ГидроМашСервис-3бо. ГМС - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят, по мнению аналитиков, невысокими.

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