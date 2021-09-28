Индекс S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4420-4470п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4420-4470 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Накануне индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной скользящей средней, подтвердив краткосрочный разворот. RSI остается выше уровня 50 пунктов, сигнализируя о перехвате инициативы "быками". В то же время MACD по-прежнему находится на отрицательной территории, поэтому риски коррекции сохраняются", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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