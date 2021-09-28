"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 37,18 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 37,18 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,84%, стоп-приказ: 32,89 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что чистая прибыль компании, по данным отчетности МСФО за первую половину 2021г, упала в годовом выражении почти в 2,9 раза, до 153 млрд рублей, что было обусловлено влиянием пандемии коронавируса. Стоимость барреля нефти укрепилась выше $80, причем котировки продолжают расти, что, на взгляд экспертов, выступает триггером роста для нефтяной отрасли в целом и "Сургутнефтегаза" в частности.

"С технической точки зрения продолжительная консолидация в границах 32-34,5 рубля и текущий рост выше 50-дневной скользящей дает возможность предположить, что котировки пробьют верхнюю границу канала. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 10,5% и выставлении стоп-заявки на уровне 32,89 рубля риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,47", - указывают стратеги "Финама".

"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.