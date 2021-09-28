Минфин на этой неделе может вернуться к практике безлимитных аукционов ОФЗ - "Уралсиб"

Минфин может вернуться к практике безлимитных аукционов ОФЗ и предложить в среду, 29 сентября, ОФЗ 26237 с погашением в 2029г и ОФЗ 26239 с погашением в 2031г, полагает эксперт корпорации "Уралсиб" Ирина Лебедева.

"Несмотря на выполненный квартальный план по заимствованиям, Минфин может в среду вернуться к практике проведения безлимитных аукционов и предложить наиболее ликвидные из размещаемых сейчас выпусков, например, ОФЗ 26237 с погашением в 2029г и ОФЗ 26239, погашаемые в 2031г. Нависшая угроза санкций, которые, если будут приняты, затронут и первичный рынок, способны привести к росту стоимости заимствований для Минфина. Поэтому у ведомства может появиться стремление занять как можно больше в счет заимствований следующего года. Правда, спрос со стороны банков на этой неделе, видимо, будет сравнительно небольшим, уровень ликвидности в банковской системе сейчас невысокий, так что объем свободных средств, которые могут быть перенаправлены на долговой рынок, ограничен", - отмечает аналитик.

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