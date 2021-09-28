"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Caterpillar с целью $240

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Caterpillar Inc. с целевой ценой $240 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $185, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания является одним из основных бенефициаров инфраструктурного плана Джо Байдена благодаря будущему росту спроса на строительную технику. Сейчас акции компании просели на новостях о трудностях с согласованием следующего этапа законопроекта, однако данное препятствие аналитики "Финама" рассматривают как временное.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинную позицию. При покупке на 12% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $185 риск на портфель составит 0,9%, соотношение прибыль/риск составляет 2,67", - указывают эксперты инвесткомпании.

Caterpillar - один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники.

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