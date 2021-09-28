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28 сентября 2021 года 14:02
Бумаги Globaltrans сохраняют потенциал роста в среднесрочной перспективе - "Финам"
Бумаги Globaltrans обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе на фоне продолжающегося улучшения рыночной конъюнктуры в сегменте полувагонов, отмечается в аналитическом материале "Финама". Основной фактор роста акций Globaltrans в среднесрочной перспективе - положительная динамика ставок на рынке полувагонов, полагают эксперты инвесткомпании. Ставки на полувагоны в сентябре 2021г выросли в 2 раза по сравнению с 2020г благодаря существенно возросшему спросу на погрузку угля и строительных материалов. "При этом фундаментальные факторы привлекательности остаются в силе - компания продлевает долгосрочные сервисные контракты с крупными клиентами, выплачивает дивиденды и демонстрирует высокие показатели операционной эффективности, - отмечают аналитики. - Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для GDR Globaltrans и подтверждаем нашу целевую цену 618,45 руб. на апрель 2022г с потенциалом 17,1%". Также аналитики указывают, что Globaltrans является стабильным плательщиком дивидендов. Компания выплатила промежуточные дивиденды за 1П2021 7 сентября в размере 4 млрд руб., или 22,5 руб. на акцию/GDR, с доходностью 3,85%. Целевой уровень финальных дивидендов за 2П2021 определен на 25% выше промежуточных выплат и составит 5 млрд руб. или 28 руб. на акцию/GDR, с доходностью 5%. "Финансовые показатели Globaltrans за 1П2021 оказались под давлением слабой ценовой конъюнктуры в сегменте полувагонов, сохранявшейся на протяжении почти всего отчетного периода, - напоминают стратеги "Финама". - Чистая прибыль компании снизилась на 41% г/г, до 4,2 млрд руб., скорректированная EBITDA упала на 29% г/г, до 10,4 млрд руб., а выручка сократилась на 9% г/г, до 32,1 млрд руб., но уже во втором квартале рост ставок возобновился. Отметим, что в 2022г ожидается рост выручки и прибыли на 9,6% г/г и 43,1% г/г соответственно". Также эксперты отмечают, что у Globaltrans высокие показатели операционной эффективности. Коэффициент порожнего пробега в сегменте полувагонов у компании составляет 46% и является одним из самых низких в отрасли, несмотря на значительную волатильность грузопотоков и маршрутов клиентов, вызванную ковидными ограничениями. "Ключевыми рисками для Globaltrans мы видим переизбыток предложения на рынке полувагонов, замедление в восстановлении сегмента нефтепродуктов и нефти в связи с последствиями COVID-19 и ограничениями по соглашению ОПЕК+, а также усиление инфляционного давления, особенно в стоимости запчастей и ремонтов, которое обусловлено ростом цен на сталь", - подчеркивают аналитики инвесткомпании. Globaltrans - одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории РФ, стран СНГ и Балтии. Акции компании торгуются на LSE, а также Московской бирже. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-GLOBALTRANS-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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