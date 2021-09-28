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28 сентября 2021 года 13:42
Котировки золота могут протестировать уровень поддержки $1740/унц. во вторник - Sber CIB
Котировки золота могут протестировать уровень поддержки $1740 за тройскую унцию во вторник, считает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. "Котировки золота в понедельник колебались в диапазоне $1750-1760/унц. При этом доходность 10-летних казначейских обязательств США немного выросла - с 1,45% до 1,49%. Тем временем пара EUR/USD снизилась с 1,172 до 1,170, способствуя падению цен на золото. В понедельник утром во время азиатской сессии цены на золото пытались вырасти на фоне беспокойства китайских инвесторов из-за долговых проблем девелопера Evergrande Group: рискофобия среди инвесторов в этом регионе помогла укрепиться котировкам золота в начале торгов. Тем не менее вышедшая вчера макроэкономическая статистика в США обусловила падение котировок ниже $1750 за унцию", - напоминает эксперт. Чернышев обращает внимание на заказы на товары длительного пользования в США, которые в августе выросли на 1,8%, тогда как прогнозировался рост лишь на 0,7%, а в июле было зафиксировано снижение на 0,1%. Такая статистика (как и августовские данные по розничным продажам), на взгляд эксперта, говорит о высокой покупательной способности американцев, несмотря на распространение коронавируса. "Это значит, что экономика США растет достаточно быстро, чтобы можно было начать сворачивание стимулирования, - делает вывод аналитик банка. - На этом фоне котировки золота вернулись к $1 750 за унцию. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, опубликованный ФРБ Далласа, в сентябре составил 4,6 пункта (это самое низкое значение более чем за год) против ожидавшихся 11 пунктов, однако эти данные вчера не оказали поддержки ценам на золото". Чернышев отмечает, что во вторник на азиатской сессии золото торгуется около $1745/унц. Рынок ждет выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Также на вторник запланировано выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Кроме того, во вторник в США выйдут данные по оптовым запасам за август, индекс потребительских настроений от Conference Board за сентябрь и июльский индекс цен на жилье. Аналитик Sber CIB полагает, что в течение дня рынок золота может протестировать поддержку на уровне $1740 за унцию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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