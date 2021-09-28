Вероятен рост котировок нефтяных фьючерсов до $82/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятен рост котировок нефтяных фьючерсов до $82 за баррель Brent в ближайшей перспективе, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник впервые с октября 2018г преодолели отметку в $80/барр., сейчас они торгуются около $80,15/барр., с утра показывая рост на 0,75%. Цены на энергоресурсы в целом продолжают расти, сегодня цены на газ в Европе преодолели отметку в $1000/тыс. куб. м. Данные из Китая показали замедление роста промышленной прибыли, что не добавляет позитива нефтяному рынку. Во-первых, такая статистика напоминает о замедлении экономического роста в Поднебесной, что свидетельствует о возможности снижения спроса на нефть. Во-вторых, одной из причин более низкой промышленной прибыли являются высокие цены на ресурсы, в связи с чем Китай может продолжить продавать нефть из своих резервов, что негативно скажется на ценах на черное золото", - пишут аналитики банка.

Они напоминают, что во вторник инвесторы будут оценивать данные по нефтяным запасам в США за неделю от Американского института нефти (API). Если запасы продолжат снижаться сильнее ожиданий, то котировки черного золота усилят свой рост. "Впрочем, если на фоне постепенного восстановления работы нефтяных объектов после ураганов запасы не покажут сильного снижения, то фьючерсы Brent могут на время вернуться ниже отметки в $80/барр. Тем не менее пока более вероятен их дальнейший рост в сторону $82/барр.", - прогнозируют в банке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.