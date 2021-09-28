"Финам" понижает рекомендацию для акций "АЛРОСА" с "держать" до "продавать" и сохраняет целевую цену на уровне 117,62 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения 15,83% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции АК "АЛРОСА" с июня успели не только снизиться в цене, но и возобновить рост, обозначив новый исторический максимум. Этому способствовали сильная полугодовая отчетность, которая позволила компании объявить хорошие промежуточные дивиденды. Однако мы полагаем, что накопленный потенциал отложенного за время локдаунов спроса близок к исчерпанию, и компания не сможет повторить такие результаты в следующие периоды. Мы сохраняем по акциям "АЛРОСА" целевую цену и снижаем рекомендацию до "продавать", - отмечает аналитик Алексей Калачев.

Эксперт напоминает, что в 1П2021г "АЛРОСА" показала сильные финансовые результаты. По отношению к провальному 1П2020г выручка увеличилась в 2,5 раза, до 184,4 млрд руб. Показатель EBITDA вырос г/г в 2,6 раза, до 79 млрд руб. Чистая прибыль поднялась г/г в 16,3 раза, до 54,2 млрд руб.

Свободный денежный поток, на основе которого "АЛРОСА" платит полугодовые дивиденды, составил 64,7 млрд руб., констатирует Калачев. На дивиденды рекомендовано выплатить по 8,79 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность - 6,25%. Закрытие реестра - 15 октября 2021г.

"Восстановление спроса и рост цен на алмазы ювелирного качества, а также распродажа накопленных запасов обеспечили результаты компании "АЛРОСА" в 1П2021. По нашему мнению, этот импульс уже реализован, что продолжит проявляться в замедлении динамики продаж. Восстановление объемов добычи до уровня 2019г потребует времени. Для пополнения запасов компания выкупает более 70% алмазов на аукционах Гохрана России. Сворачивание QE может негативно отразиться на спросе в сегменте luxury. Открытие границ, оживление сферы туризма, рост производства искусственных алмазов могут снизить спрос на природные алмазы среднего и мелкого размера", - прогнозирует аналитик "Финама".

Ключевыми рисками для компании "АЛРОСА" эксперт видит вероятность коррекции в ценах на алмазы и снижение объемов добычи ниже допандемийного уровня.

АК "АЛРОСА" - российская горнорудная компания, крупнейший в мире производитель алмазов с долей 95% российской и 27,5% мировой добычи алмазов. "АЛРОСА" обладает доступом к трети мировых запасов алмазов. Ресурсы компании составляют около 1,1 млрд карат запасов (по оценке ГКЗ РФ на 1 января 2021г), в том числе 94% приходится на коренные месторождения и 6% - на россыпи.

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