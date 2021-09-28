"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги Fix Price и En+ Group и убрав бумаги X5 Retail Group и "РусГидро", сообщается в комментарии.

"Меняем X5 на FixPrice на фоне более очевидных среднесрочных драйверов у лидера сегмента фиксированных цен. Ожидаем улучшение рентабельности Fix Price относительно первого полугодия 2021 года и достижение целевого ориентира, заявленного во время IPO. А также меняем "РусГидро" на акции крупнейшего производителя низкоуглеродного алюминия En+. Рассматриваем En+ как дешевый вариант участия в росте цен на алюминий в сочетании с сильным ESG-позиционированием бизнеса. Производители алюминия избежали повышения налогов, что дополнительно выделяет их акции на фоне других компаний металлургии", - пишут эксперты.

Текущий состав топ-10 акций России: "Сегежа групп", "АЛРОСА", "Газпром", "ЛУКОЙЛ", Fix Price, "Роснефть", Сбербанк, En+ Group, "Магнит", Ozon.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.