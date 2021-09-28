"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену акций Газпрома до 450 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" и повышает целевую цену до 450 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 32,1%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Газпром" в начале сентября опубликовал сильные финансовые результаты за II кв. 2021г по МСФО, напоминают аналитики инвесткомпании. Выручка компании составила 2,1 трлн руб., увеличившись почти в 2 раза на фоне роста цен на углеводороды. А также из-за повышенного спроса на газ со стороны конечных потребителей из-за аномальной жары в отчётном периоде. В частности, продажи газа в Европу за II кв. 2021г увеличились в 2,5 раза - до 935,5 млрд руб. При этом, средняя цена реализации в долларах включая акциз и таможенные пошлины выросла в 2 раза. В результате, чистая прибыль компании составила 521,2 млрд руб., превзойдя прогнозы рынка. Таким образом чистая прибыль за I пол. 2021г увеличилась в 22 раза - до 968,5 млрд руб.

"Учитывая продолжающуюся положительную динамику цен на газ и высокий спрос на газ в преддверии отопительного сезона, мы ждём сильные финансовые результаты по итогам II пол. 2021г и высокие дивиденды по итогам года. Таким образом, по нашим оценкам дивиденд на акцию "Газпрома" за 2021г может составить около 40 руб., дивидендная доходность 11,8%. В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать и поднимаем целевой ориентир по акциям Газпрома до 450 руб. за штуку", - указывают эксперты "КИТ Финанс Брокер".

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