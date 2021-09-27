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27 сентября 2021 года 19:02
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 28 сентября в фокусе будут макростатистика, а также выступления глав ЕЦБ и ФРС США: - прибыли промышленных компаний Китая в августе (04:30 МСК); - индекс потребительского климата Gfk по Германии за октябрь (09:00 МСК); - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15:00 МСК); - торговый баланс США за август (15:30 МСК); - индекс потребительского доверия США за сентябрь (17:00 МСК); - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17:00 МСК); - выступления представителей ФРС (в течение дня). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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27 сентября 2021 года 18:57
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 40 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 38,8% от текущих уровней с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании. "АФК "Система" - это один из крупнейших российских конгломератов, который... читать дальше
.27 сентября 2021 года 18:42
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" бумаги Х5, "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", убрав "НОВАТЭК", "Совкомфлот" и "Магнит", сообщается в материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 10 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение... читать дальше
.27 сентября 2021 года 18:06
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Costco Wholesale с прогнозной ценой на уровне $470 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Компания Costco Wholesale отчиталась за четвертый квартал 2021-го финансового года чистой прибылью в размере $1,67 млрд или $3,76 на... читать дальше
.27 сентября 2021 года 17:48
Возможна нисходящая коррекция индекса Мосбиржи в IV квартале текущего года, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера. "Картина по индексу Мосбиржи в настоящее время выглядит так: всплеск сентябрьской волатильности на зарубежных площадках приостановил импульс роста при подходе... читать дальше
.27 сентября 2021 года 17:31
Существуют риски начала нисходящей коррекции цены акций "ЛУКОЙЛа" в связи с наличием в настоящее время некоторой перекупленности, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Котировки акций "ЛУКОЙЛа" в понедельник росли, стремясь к историческому пику 7013 рублей на фоне повышения цен на... читать дальше
.27 сентября 2021 года 17:11
Вероятен рост цены нефти марки Brent до $80 за баррель и даже выше в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "На рынке нефти наблюдается дефицит предложения, уровень запасов "черного золота" в развитых странах в целом нормализовался, при этом спрос в ближайшие... читать дальше
.27 сентября 2021 года 16:53
Курс рубля останется в диапазоне 72-74 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. Дальнейшая динамика национальной валюты будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором... читать дальше
.27 сентября 2021 года 16:31
"Финам" сохраняет рекомендацию покупать для бумаг Globaltrans с прогнозной ценой 618,45 рубля за штуку на апрель 2022 года, что предполагает потенциал роста 17,1% от текущего уровня с учетом дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы полагаем, что в среднесрочной... читать дальше
.27 сентября 2021 года 16:12
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4440-4490 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной скользящей средней, подтвердив краткосрочный разворот. RSI также вновь преодолел уровень 50 пунктов, сигнализируя... читать дальше
.27 сентября 2021 года 15:54
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Lam Research, Verizon Communications, Anthem, NXP Semiconductors NV и Vertex Pharmaceuticals, говорится в комментарии инвесткомпании. Lam Research поставляет оборудование... читать дальше
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