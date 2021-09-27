Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 28 сентября в фокусе будут макростатистика, а также выступления глав ЕЦБ и ФРС США:

- прибыли промышленных компаний Китая в августе (04:30 МСК);

- индекс потребительского климата Gfk по Германии за октябрь (09:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15:00 МСК);

- торговый баланс США за август (15:30 МСК);

- индекс потребительского доверия США за сентябрь (17:00 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня).

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