"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции АФК "Система" с целью 40 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 40 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 38,8% от текущих уровней с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.

"АФК "Система" - это один из крупнейших российских конгломератов, который контролирует много непубличных и несколько публичных компаний. Более двух третей выручки "Системы" приносят "МТС", Ozon, Etalon Group и лесопромышленный холдинг Segezha Group. Основная идея в акциях "Системы" сохраняется, но переносится на 2022г - это вывод на IPO таких активов холдинга, как "Сегежа", "Медси", агрохолдинг "Степь", а также "Биннофарм". Получение публичной оценки раскроет стоимость этих активов и, как следствие, переоценки материнской компании. Ожидаем рост котировок "Системы" до 40 руб. Текущий дисконт между публичной оценкой активов "Системы" и её рыночной ценой составляет почти 50%. Ближе к проведению IPO дисконт будет сокращаться. Сохраняем рекомендацию "покупать" акции АФК "Система" и целевой ориентир 40 руб.", - указывают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

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