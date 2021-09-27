"КИТ Финанс Брокер" добавил в "Top Picks" акции Х5, Газпрома и ЛУКОЙЛа

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" бумаги Х5, "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", убрав "НОВАТЭК", "Совкомфлот" и "Магнит", сообщается в материале инвесткомпании.

Таким образом, в портфель включены 10 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение риск-доходность: "МТС", "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Энел Россия", Mail.ru Group, "Полюс", АФК "Система", ВТБ, X5 Retail Group, "Газпром" и "ЛУКОЙЛ".

"Акции "НОВАТЭКа" вновь преодолели наш целевой ориентир, в связи с этим мы рекомендуем зафиксировать прибыль, продав акции по 1900 руб. Доходность позиции составила +35,71%. Кроме этого, мы приняли решение продать акции "Совкомфлота" по 85,5 руб. из-за более слабых перспектив в будущем. Доходность позиции с учётом дивидендов составила +2,41%. По акциям "Газпром нефти" в очередной раз сдвигаем целевой ориентир - до 480 руб. Тем временем, по акциям "МТС" получили дивиденды за I пол. 2021г, доходность с учётом дивидендов достигла +10,5%. Также закрываем позицию по акциям "Магнита", фиксируя прибыль на уровне +13,3%. Маржинальность "Магнита" во втором полугодии 2021г тоже может пострадать из-за консолидации менее рентабельного бизнеса Дикси. Таким образом, на наш взгляд, результаты вышли нейтральные. Рекомендуем заменить "Магнит" на X5 Retail Group. На вырученные денежные средства мы включаем в портфель акции "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", - указывают в "КИТ Финанс Брокер".

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