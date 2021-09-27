Возможна нисходящая коррекция индекса Мосбиржи в 4К21 - BCS Express

Возможна нисходящая коррекция индекса Мосбиржи в IV квартале текущего года, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Картина по индексу Мосбиржи в настоящее время выглядит так: всплеск сентябрьской волатильности на зарубежных площадках приостановил импульс роста при подходе к границе восходящего торгового канала в области 4100 пунктов. Несмотря на доминирующий восходящий тренд индекса акций Мосбиржи, в IV квартале текущего года не исключается коррекция. Конечно, могут еще наблюдаться попытки обновления сентябрьских максимумов, но локальные риски перевешивают краткосрочную доходность. Значимая область поддержки пролегает немногим выше 3800 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании.

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