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27 сентября 2021 года 17:31
Существуют риски начала коррекции вниз цены акций ЛУКОЙЛа - "Велес Капитал"
Существуют риски начала нисходящей коррекции цены акций "ЛУКОЙЛа" в связи с наличием в настоящее время некоторой перекупленности, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Котировки акций "ЛУКОЙЛа" в понедельник росли, стремясь к историческому пику 7013 рублей на фоне повышения цен на нефть. Восходящий тренд по бумагам силен (показания ADX), но очередные максимумы не подтверждаются объемами, а выход за пределы верхней полосы Боллинджера дневного графика указывает на некоторую краткосрочную перекупленность и риски нисходящей коррекции, в особенности при неспособности закрепиться выше 7000 рублей. У текущих отметок открытие новых "лонгов" может оказаться опасным, а первыми целями коррекции в случае её начала станут поддержки 6850 рублей и 6720 рублей - у указанных уровней можно задуматься о покупках при благоприятных настроениях на нефтяных площадках, - отмечает эксперт инвесткомпании. - На данный момент актуальным является удержание ранее открытых "длинных" позиций или частичная фиксация прибыли. Не исключено, что "ЛУКОЙЛ" сделает уровень 7000 рублей новой важной поддержкой лишь после коррекции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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