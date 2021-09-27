Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Возможен рост котировок акций TotalEnergies на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Ожидаем повышение прогнозов аналитиков по итогам презентации стратегии TotalEnergies во вторник, 28 сентября. Вероятно, компания представит план по обратному выкупу акций", - отмечают эксперты.

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