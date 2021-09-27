Цена нефти может достичь $80/барр. раньше ожиданий - Saxo Bank

Цена нефти может достичь уровня $80 за баррель Brent раньше ожиданий, говорится в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Нефть растет шестую неделю подряд благодаря появлению множества источников поддержки, - констатирует эксперт банка. - Ураган Ида унес с рынка более 30 миллионов баррелей, и мы по-прежнему наблюдаем медленное и продолжительное возвращение к уровням до урагана. В результате запасы сырой нефти и бензина в США снизились до уровней, которые в последний раз наблюдались в декабре 2019г. В северном полушарии повышенное потребление топлива зимой, обусловленное крайне высокими ценами на газ, может еще больше повысить уже восстанавливающийся мировой спрос. Кроме того, последние месяцы показали, что некоторые члены ОПЕК +, в первую очередь Нигерия, Ангола и Казахстан, изо всех сил пытаются достичь своей квоты добычи, тем самым увеличивая базовую силу рынка".

Хансен отмечает, что в противовес текущему росту, но пока с ограниченным влиянием на цены, была проведена первая в истории продажа сырой нефти из стратегических резервов Китая. В последние месяцы Поднебесная также продает промышленные металлы из своих резервов, чтобы бороться с растущими затратами на производство, в результате чего инфляция в производственном секторе достигла 13-летнего максимума. По мнению аналитика, за первой продажей 7,4 млн баррелей в ближайшие недели могут последовать и другие, причем, по оценкам Wood Mackenzie, предложение может достичь 82,5 млн баррелей.

"Однако, учитывая столь ограниченное влияние этого события, становится все более вероятным, что нефть марки Brent достигнет $80 за баррель несколько раньше, чем ожидалось. С технической точки зрения дневной график демонстрирует некоторое сопротивление на июльском максимуме на уровне $77,84 за баррель, а месячный график Brent сейчас прорывается выше нисходящего тренда от рекордного максимума 2008г, что потенциально является признаком дальнейшего роста", - прогнозирует стратег Saxo Bank.

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