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27 сентября 2021 года 14:42
Вероятно понижение прогнозов развития мировой экономики на 2021г - "Инвестиционный банк Синара"
Вероятно понижение прогнозов развития мировой экономики на 2021г, говорится в аналитическом материале главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина. "Международные финансовые организации и аналитики рынка начнут активно снижать прогнозы по развитию мировой экономики. Ожидается замедление реального роста американского и китайского ВВП, который в этом году выступает локомотивом глобального экономического роста. Данные из июльского доклада МВФ "Перспективы развития мировой экономики" выглядят устаревшими: мировая экономика явно не сможет достигнуть прогнозируемого 6%-ого роста", - пишет Коныгин. Пересмотр прогноза глобального роста, по мнению эксперта, снизит аппетит к риску у инвесторов. Они должны быть готовы к такому негативному развитию событий в 4К21. "Инфляция в сырьевых товарах на фоне ограничений в сфере цепочек поставок имеет устойчивый характер в глобальном масштабе на горизонте одного года, - полагает эксперт. - Новый фактор риска, который стоит учитывать инвесторам, - рекордно высокие инфляционные ожидания в США. Мы полагаем, что они продолжат расти, что приведет к долгосрочной высокой инфляции в стране. Наш прогноз ИПЦ - около 5,5% г/г в США до конца года". Инфляция в развивающихся странах продолжает бить многолетние рекорды и отклоняться от установленных национальными регуляторами целевых показателей, констатирует Коныгин. Он ожидает очередного этапа ужесточения ДКП в странах, где высокая инфляция сопровождается стремительным восстановлением экономики. Номинальные ставки продолжат расти в Турции, Мексике, России. В ближайшее время эксперт не ожидает повышения ставок ни в Еврозоне, ни в США. "Регуляторы скорее заявят о сокращении денежных вливаний в экономику до конца года. Повышению ставок должно сопутствовать мощное экономическое восстановление, которое, по всей видимости, откладывается. Вечером завершится заседание FOMC. Ожидаем, что на нем будут озвучены подробности, когда и в каком количестве будут урезаны балансы, а также ожидаем ухудшения макропрогнозов ФРС. ЕЦБ, скорее всего, сообщит детали сворачивания программы по выкупу активов в чрезвычайных условиях пандемии (PEPP) на заседании 16 декабря". Стратег инвестбанка полагает, что понижательный тренд будет вызван "голубиной" риторикой предстоящего заседания ФРС 22 сентября. Экономика США, по мнению Коныгина, замедлится в ближайшие месяцы. Распространение COVID-19, скорее всего, негативно повлияет на темпы трудоустройства. "В этой связи ФРС должна понизить прогноз роста экономики США на 2021г с 7%, что приведет к дальнейшему снижению доллара относительно других мировых валют в начале 4К21. Слабый доллар окажет дополнительную поддержку курсу рубля: полагаем, что в конце года за доллар будут давать 70 рублей", - прогнозирует эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЭКОНОМИКА-ПРОГНОЗ
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