"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с целью $199

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целевой ценой $199 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $166, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что ориентировочно 11 ноября компания отчитается за III квартал 2021г (финансовый IV квартал). По прогнозам аналитиков, уровень чистой прибыли достигнет порядка $832 млн против $266 млн в аналогичном периоде предыдущего года.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках бокового тренда и в данный момент оттолкнулась от значимого уровня поддержки. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $199. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $166 риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3", - указывают аналитики инвесткомпании.

The Walt Disney Company, владеющая Marvel Entertaiment и Lucasfilm, является одним из крупнейших мировых игроков в сфере энтертеймента. Компании принадлежит ряд сетей кабельного телевидения, закрытых каналов и сетей телерадиовещания.

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