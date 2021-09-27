"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ММК" с целью 83,4 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 70,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания 24 сентября сообщила, что "Минта Холдинг Лимитед", конечным бенефициаром которой является основной владелец Виктор Рашников, продала 1,5% акций комбината в формате ускоренного формирования книги заявок. Размещение акций проходило через Goldman Sachs International. После завершения размещения доля акций компании в свободном обращении составит 20,24%. Увеличение free-float, на взгляд экспертов "Финама", может помочь "ММК" вернуться в индекс MSCI Russia.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках боковика, где находится на сильном уровне поддержки. Открывать позиции рекомендуется от текущих уровней с целью 83,4 рубля. При покупке на 15% и выставлении стоп-заявки на уровне 70,5 рубля риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 5", - указывают аналитики.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

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