"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целью 2646 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целевой ценой 2646 руб. ($36) за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Холдинг достойно прошел наиболее острый период пандемии за счет хорошей диверсификации бизнеса и грамотного руководства, - считает эксперт. - Параллельно начались торги бумагами компании на Мосбирже, и произошло их включение в индекс MSCI Russia, что позволило значительно повысить ликвидность. С тех пор GDR Mail.ru просели в цене и кардинально разошлись по динамике с отечественным рынком, в частности с технологическими компаниями, что, на наш взгляд, не отражает реальную динамику показателей группы. Основной бизнес компании, как и ее совместные предприятия, может продолжить расти опережающими темпами в перспективе ближайших лет".

Дополнительным позитивным фактором, на взгляд Михайлина, является потенциальный выход на биржу СП и подразделений холдинга. "Мы видим существенную недооценку долгосрочного потенциала интернет-компании, которая находится на передовой строительства новой экономики и представлена во всех основных сегментах современного IT. Текущая низкая оценка открывает инвесторам неплохую возможность для входа в бумагу. Наша рекомендация для GDR Mail.ru Group "покупать" с целевой ценой 2646 руб. или $36 за штуку", - указывает эксперт "Велес Капитала".

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