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27 сентября 2021 года 13:14
Индекс Мосбиржи готовится штурмовать исторические вершины - BCS Express
Индекс Мосбиржи в понедельник готовится штурмовать исторические вершины, если внешний фон существенно не ухудшится, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы обновили недельные вершины, но затем просели вслед за глобальными фондовыми индикаторами и нефтяными ценами. Фьючерсы на индекс S&P 500 поначалу поступательно росли, нефть также демонстрировала восходящую динамику. Лишь некоторые азиатские площадки находились под давлением сообщений о "серьезной нехватке средств" у проблемного китайского застройщика Evergrande. Тем не менее, даже рынок акций Китая сумел закрыться с потерей менее 1%. Поддержку рисковым активам оказывает сохранение большого объема ликвидности, предоставленной крупными центробанками в рамках монетарного стимулирования. Многие надеются, что его сворачивание не будет происходить слишком быстро, а околонулевые процентные ставки останутся еще дольше", - пишет Бабин. Однако эти надежды, на взгляд аналитика, могут не сбыться, если выходящая в США статистика по рынку труда или инфляции вынудит ФРС быстрее приступить к ужесточению денежно-кредитной политики. Тем более, высокие докризисные цены на сырьевые товары, в том числе на нефть, способны усилить инфляцию. "Незадолго до нашего открытия глобальные площадки стали сдавать позиции. Нефтяные котировки еще утром перешли к умеренной нисходящей коррекции. На старте российской сессии снижение мировых рынков ускорилось, но затем нефть возобновила рост, вернув нас к подъему. Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 4082 пунктов, у индекса РТС - на 10-летнем максимуме 1773 пунктов. Судя по опережающей динамике российского рынка, мы уже сегодня можем проверить на прочность эти технические препятствия, если внешний фон существенно не ухудшится", - прогнозирует стратег BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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