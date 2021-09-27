Рубль останется в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль на текущей неделе, скорее всего, останется в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль закончил неделю около 72,70 руб./$1. Значительный рост нефтяных цен и усилившиеся продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов оказывали рублю поддержку. Впрочем, негатив для рубля был связан с возобновившейся санкционной риторикой. Так, в США Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета, в котором включено введение санкций на вторичный рынок госдолга России, а также ряда ограничений, связанных с "Северным потоком - 2". Пока перспективы дальнейшего одобрения законопроекта остаются туманными - особых новых причин для ужесточения санкций в последнее время не было, и сообщается, что Торговая палата уже выступила против таких действий", - пишут эксперты банка.

Однако, по их мнению, возобновление санкционной риторики негативно влияет на российские активы. "В понедельник курс USD/RUB снижается на 0,05% и находится около 72,65 руб./$1. В начале этой недели рубль продолжит поддерживать фактор налогового периода, но во второй половине недели рубль окончательно потеряет его поддержку. В целом ожидаем, что на этой неделе курс USD/RUB будет находиться в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1", - прогнозируют аналитики.

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