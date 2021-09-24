Высока вероятность снижения индекса S&P 500 до 4000 п. в IV квартале - BCS Express

Высока вероятность снижения индекса S&P 500 до 4000 пунктов в IV квартале, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

"Индекс S&P 500 с начала года прибавил около 19% и находится ненамного ниже исторических максимумов. Рост проходит волнообразно - усилилась волатильность", - отмечает эксперт Оксана Холоденко.

Аналитик указывает на благоприятствующие росту индекса S&P 500 факторы:

- Восстановление экономики. Согласно оценке сервиса GDP Now от ФРБ Атланты, в III квартале предполагается 3,7%-е увеличение ВВП США. Индексы деловой активности (PMI) начали замедляться, но все равно указывают на умеренно позитивное развитие экономики. Согласно медианному прогнозу Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), в 2021г ВВП увеличится на 5,9%.

- Фискальное стимулирование - согласовывается программа инфраструктурных расходов. Речь идет об около $3,5 трлн с упором на создание новых рабочих мест. Дополнительный пакет - $1 трлн. Основные направления расходов - транспортная инфраструктура, качество жизни в домах, инвестиции в человеческий капитал, исследования и разработки.

- Корпоративная отчетность. Сезон отчетности стартует примерно 10 октября. Согласно прогнозу FactSet, в III квартале предполагается увеличение прибыли на акцию S&P 500 на 27,8% (г/г). В лидерах могут оказаться сегменты материалов и промышленности (+92% и 75%). На 2021 г. в целом ожидается +41,9%.

- Сезонный эффект. Близится более сильный период для американского рынка акций. С ноября по апрель средний прирост S&P 500 составил около 8,5% по сравнению с около 2% в период с мая по октябрь (данные с 1960г). За год форвардный мультипликатор P/E S&P 500 заметно сгладился.

Отмечает эксперт инвесткомпании и актуальные для индекса S&P 500 риски:

- Монетарная политика. По итогам сентябрьского заседания ФРС сообщила, что сворачивание QE вскоре может быть оправдано. Всплеск инфляции может носить временный характер. Первое повышение ключевой ставки может состояться в 2022г. Сегмент фьючерсов на fed funds rate указывает на вероятность около 70% такого расклада в декабре следующего года.

- "Налоговая реформа наоборот". В рамках программы инфраструктурных расходов запланировано повышение налогов, чтобы сбалансировать бюджет. Фискальный 2022г стартует 1 октября. Пока проходят согласования в Конгрессе.

- "Китайская проблема". Прежде всего, речь идет о рисках, связанных с технологическими компаниями. Руководство КНР обеспокоено защитой персональных данных пользователей, правами собственности, монопольным положением IT-гиганта. Риски дефолта одного из крупнейших девелоперов Evergrande указали на структурные проблемы в финансовой системе КНР.

Эксперт полагает, что в IV квартале волатильность может усилиться, акции с высокой бетой могут оказаться в аутсайдерах. Позитивных факторов много, но риски, на взгляд Холоденко, достаточно серьезные. "С технической точки зрения индекс S&P 500 восстанавливается в рамках среднесрочного канала (4449п на 23.09.21). Более глобально высока вероятность просадки в район 4000п. Такой расклад станет более вероятным при закреплении ниже 4260п", - указывает стратег инвесткомпании.

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