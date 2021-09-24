Акции Accenture интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции Accenture интересны для вложений в долгосрочный инвестиционный портфель, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Бумаги компании хорошо подходят для долгосрочного портфеля. Происходящая в мире трансформация будет способствовать увеличению финансовых показателей Accenture на длинном горизонте. Компания доминирует в тех сегментах, где ожидаются наиболее высокие темпы роста - цифровизация, облако и безопасность. Когда покупать бумаги? Самым простым вариантом было бы дождаться снижения котировок котировки до уровня, когда индикатор RSI на дневном или недельном графике упадет в зону перепроданности, - пишет аналитик инвесткомпании. - Перед покупкой инвестору необходимо убедиться, что падение больше связано с широкой коррекцией рынка, а не со структурными изменениями бизнеса компании и ее положением на рынке. С учетом особенностей Accenture инвестору будет необходимо отслеживать не так много показателей, чтобы понять, каково финансовое состояние компании и стоит ли ждать роста котировок в будущем: размер и увеличение количества заключенных контрактов, выручка, FCF, дивидендная и buyback политика. Главный фокус должен быть направлен на оценку позиции компании на рынке относительно конкурентов. Долг у компании по факту отсутствует".

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