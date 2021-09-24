Вероятно краткосрочное повышение волатильности акций Alibaba - "Фридом Финанс"

Вероятно повышение волатильности акций Alibaba Group Holding в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Инвестиционное подразделение китайского гиганта электронной коммерции Alibaba объявило о продаже своего пакета акций в размере 5,01% в телекомпании Mango Excellent Media, констатируют эксперты инвесткомпании.

"На наш взгляд, это решение спровоцировано продолжающимся регуляторным давлением со стороны китайских властей, которые намерены более жестко контролировать СМИ в стране. Напомним, что в марте 2021 года Alibaba была также вынуждена продать часть медиаактивов, в том числе South China Morning Post, которая является ведущей англоязычной газетой в Гонконге", - отмечают аналитики.

Alibaba за годы ведения бизнеса сформировала широкий портфель активов в сфере медиа и развлечений, куда входят онлайн-издания (например, BuzzFeed), газеты, телевизионные продюсерские компании, социальные медиа и рекламные агентства. В частности, корпорация владеет 30% в капитале сети Weibo Corp. - китайском аналоге Twitter, констатируют в инвесткомпании.

"Активное вмешательство правительства в бизнес-процессы компании в краткосрочной перспективе продолжит оказывать давление на котировки Alibaba. За последние три месяца акции китайского гиганта потеряли 30%. Однако важно учитывать, что на сегмент медиа и развлечений приходится лишь около 5% выручки компании. Тем не менее мы ожидаем, что волатильность бумаг повысится, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены неопределенностью в отношении действий регулятора, которые могут напрямую затронуть основной бизнес компании по электронной коммерции (80% выручки), а также быстрорастущий сегмент облачных вычислений (8% выручки)", - пишут эксперты "Фридом Финанс".

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