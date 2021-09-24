"Финам" позитивно оценивает перспективы акций ММК

"Финам" позитивно оценивает перспективы акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), рекомендуя покупать бумаги на провалах и коррекциях, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Высокая дивидендная доходность бумаг и перспектива возврата в состав MSCI Russia остаются ключевыми факторами вероятного роста их цены, указывает аналитик Алексей Калачев.

Прогнозная цена - 95,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, говорится в комментарии.

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