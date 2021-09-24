.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" позитивно оценивает перспективы акций ММК
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 сентября 2021 года 17:06
"Финам" позитивно оценивает перспективы акций ММК
"Финам" позитивно оценивает перспективы акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), рекомендуя покупать бумаги на провалах и коррекциях, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Высокая дивидендная доходность бумаг и перспектива возврата в состав MSCI Russia остаются ключевыми факторами вероятного роста их цены, указывает аналитик Алексей Калачев. Прогнозная цена - 95,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, говорится в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
24 сентября 2021 года 19:00
Высока вероятность снижения индекса S&P 500 до 4000 пунктов в IV квартале, сообщается в аналитическом материале BCS Express. "Индекс S&P 500 с начала года прибавил около 19% и находится ненамного ниже исторических максимумов. Рост проходит волнообразно - усилилась волатильность", - отмечает... читать дальше
.24 сентября 2021 года 18:41
Дальнейший рост цен на газ может приблизить котировки нефти Brent к уровню $80 за баррель, говорится в комментарии Сбер Управление Активами. "Нефть в конце недели закрепляется выше $77 за баррель, достигнув максимума за три года. Основным драйвером роста выступает сокращение запасов в США, а... читать дальше
.24 сентября 2021 года 18:19
"Финам" рекомендует покупать акции Sino Biopharmaceutical с целевой ценой 8,98 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 41,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Биофармацевтическая компания Sino Biopharmaceutical располагает... читать дальше
.24 сентября 2021 года 17:51
Акции Accenture интересны для вложений в долгосрочный инвестиционный портфель, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Бумаги компании хорошо подходят для долгосрочного портфеля. Происходящая в мире трансформация будет способствовать увеличению финансовых показателей Accenture на длинном... читать дальше
.24 сентября 2021 года 17:25
Вероятно повышение волатильности акций Alibaba Group Holding в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Инвестиционное подразделение китайского гиганта электронной коммерции Alibaba объявило о продаже своего пакета акций в размере 5,01% в... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:46
Сохраняются риски снижения котировок акций AAR Corp. к уровням $28,5-30,5 в ближайшее время, которые будут интересны для входа в длинные позиции, говорится в комментарии BCS Express. 23 сентября AAR Corp. опубликовала отчет за I квартал финансового 2022 года, закончившийся 31 августа. Результаты... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:23
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ММК", "НОВАТЭКа" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "ММК" в пятницу сообщил, что Mintha Holding Limited, представляющая интересы контролирующего акционера, Виктора Рашникова, продала 167,6... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции OraSure Technologies с целью $12,96 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: выше $11,55, потенциальная доходность: 12,21%, стоп-приказ: $10,93, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль OraSure Technologies... читать дальше
.24 сентября 2021 года 15:43
Возможно продолжение роста цены нефти марки Brent в ближайшее время, считают аналитики Saxo Bank. "Котировки нефти собираются закончить повышением пятую неделю подряд; нефть марки Brent торгуется около наивысшего с 2018 года уровня закрытия - и это в день, когда Китай проводит первую распродажу... читать дальше
.24 сентября 2021 года 15:22
Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС к уровням 4150 пунктов и 1800 пунктов соответственно на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС выглядят готовыми к дальнейшему повышению (4150 пунктов и 1800... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.