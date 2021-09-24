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24 сентября 2021 года 16:23
Акции ММК, НОВАТЭКа и "Детского мира" будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ММК", "НОВАТЭКа" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "ММК" в пятницу сообщил, что Mintha Holding Limited, представляющая интересы контролирующего акционера, Виктора Рашникова, продала 167,6 млн акций, составляющих 1,5% уставного капитала. Продажу акций кмбината можно назвать особенной. Во-первых, в пятницу бумаги открыли торги с дивидендным гэпом. Дивдоходность к закрытию четверга - 4,6%. То есть можно отметить, что влияние SPO на динамику бумаг лишь сдержанное, большая часть снижения обусловлена дивидендным гэпом. Второй момент - после размещения бумаг free-float должен вырасти, что с высокой вероятностью означает возвращение "ММК" в индекс MSCI и притоки средств фондов. Это позволяет рассчитывать, что снижение акций может быть выкуплено довольно быстро", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. Техническая картина в акциях "ММК" смешанная, констатирует аналитик. "Бумаги на дивидендном гэпе опустились в район поддержки 71-72 руб. Если в ближайшее время покупатели смогут закрепиться выше данных отметок и развить отскок, то растущий тренд от минимумов июля останется актуальным. Учитывая ожидания сильных финансовых результатов III квартала, крупных дивидендов и притоков средств фондов в бумагу, этот сценарий сейчас выглядит наиболее вероятным. Ближайшие цели роста сейчас - предыдущий максимум на 78,9 руб. и круглая отметка 80 руб." - указывает он. Бумаги "НОВАТЭКа" с сентябрьских максимумов потеряли около 11%. Особенно заметно снижение последних дней - за четверг-пятницу бумаги потеряли более 5%. Помимо коррекции в ценах на газ, отмечает Пучкарев, важным драйвером для динамики котировок акций стали новости о том, что финансовый директор Марк Джетвей арестован в США. Ему предъявлено обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. "Новость создает негативный сентимент в бумаге - в пятницу акции "НОВАТЭКа" выглядят "хуже рынка". При этом арест финдиректора не должен оказать влияния на операционную деятельность компании, поэтому можно сказать, что в котировках наблюдается преимущественно эмоциональная реакция. На следующей неделе этот эффект начнет "перевариваться", а образовавшееся отставание может начать сокращаться", - отмечает аналитик инвесткомпании. "С точки зрения технического анализа акции находятся в ярко выраженном растущем тренде. Более того, в последнее время тенденция становится все более крутой. Откат из района 2000 руб. на текущий момент укладывается в рамки коррекционного отката. Если закрепление ниже 1800 руб. не произойдет, можно ожидать относительно быстрого восстановления", - полагает Пучкарев. Акции "Детского мира" в последние месяцы выглядят стабильно "хуже рынка", констатирует эксперт BCS Express. "Бумаги пока даже толком не пытались закрыть дивидендный гэп по выплатам за 2020 год. Из объективных причин для отставания от рынка можно отметить лишь снижение спроса к представителям ритейла на фоне роста аппетита к риску. Однако снижение может в скором времени прекратиться. Близится период отчетности за III квартал. Первая половина 2021 года для "Детского мира" была успешной, финансовые и операционные метрики улучшались. III квартал сезонно должен быть более сильным, чем предыдущие, благодаря росту продаж к школьному сезону, - пишет аналитик. - Техническая картина в бумаге говорит о том, что потенциал близок к исчерпанию. Цена акции опустилась к уровню 130 рублей. Формально он был оставлен позади, но с учетом пониженных объемов этот момент можно проигнорировать. На дневном интервале заметна "бычья" дивергенция по RSI, намекающая на возможность отскока в сторону 135 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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