"Финам" открыл торговую идею "покупать акции OraSure Technologies с целью $12,96 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: выше $11,55, потенциальная доходность: 12,21%, стоп-приказ: $10,93, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль OraSure Technologies по GAAP за первую половину 2021 года составила $2,41 млн против убытка $17,822 млн в предыдущем году. Выручка в годовом выражении взлетела на 90,9% - до $116,189 млн. Компания заключила соглашение с Агентством оборонной логистики США на поставку своих экспресс-тестов InteliSwab для выявления коронавируса, сумма контракта составляет $205 млн. Эта новость в среднесрочной перспективе поможет котировкам вернуться к локальному максимуму", - отмечают эксперты.

"Несмотря на высокую волатильность, в котировках компании начинается восходящий тренд. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте до $11,55. При покупке на 9,4% и выставлении стоп-заявки на уровне $10,93 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

Деятельность OraSure Technologies состоит из двух основных сегментов. Первый сегмент - разработка, производство, маркетинг и продажа диагностических продуктов на основе слюны и устройств для сбора образцов с использованием фирменных технологий. Второй сегмент - производство систем молекулярного сбора, осуществляется в основном через дочернюю компанию эмитента DNA Genotek Inc.

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