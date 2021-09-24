.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно продолжение роста цены нефти в ближайшее время - Saxo Bank
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 сентября 2021 года 15:43
Возможно продолжение роста цены нефти в ближайшее время - Saxo Bank
Возможно продолжение роста цены нефти марки Brent в ближайшее время, считают аналитики Saxo Bank. "Котировки нефти собираются закончить повышением пятую неделю подряд; нефть марки Brent торгуется около наивысшего с 2018 года уровня закрытия - и это в день, когда Китай проводит первую распродажу нефти из своих стратегических запасов. По данным WoodMac, на текущем этапе может быть продано от 33 до 82,5 млн баррелей. Однако ограниченное влияние этого мероприятия на цены показывает не только ужесточение рыночной ситуации, но и уверенность рынка в том, что Китай, импортирующий 10 млн баррелей нефти в сутки, со временем выкупит проданное. Помесячный график для нефти марки Brent показывает прорыв вверх нисходящего тренда, считаемого от рекордного максимума 2008 года, а значит, возможен и ещё больший рост", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
24 сентября 2021 года 19:00
Высока вероятность снижения индекса S&P 500 до 4000 пунктов в IV квартале, сообщается в аналитическом материале BCS Express. "Индекс S&P 500 с начала года прибавил около 19% и находится ненамного ниже исторических максимумов. Рост проходит волнообразно - усилилась волатильность", - отмечает... читать дальше
.24 сентября 2021 года 18:41
Дальнейший рост цен на газ может приблизить котировки нефти Brent к уровню $80 за баррель, говорится в комментарии Сбер Управление Активами. "Нефть в конце недели закрепляется выше $77 за баррель, достигнув максимума за три года. Основным драйвером роста выступает сокращение запасов в США, а... читать дальше
.24 сентября 2021 года 18:19
"Финам" рекомендует покупать акции Sino Biopharmaceutical с целевой ценой 8,98 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 41,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Биофармацевтическая компания Sino Biopharmaceutical располагает... читать дальше
.24 сентября 2021 года 17:51
Акции Accenture интересны для вложений в долгосрочный инвестиционный портфель, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Бумаги компании хорошо подходят для долгосрочного портфеля. Происходящая в мире трансформация будет способствовать увеличению финансовых показателей Accenture на длинном... читать дальше
.24 сентября 2021 года 17:25
Вероятно повышение волатильности акций Alibaba Group Holding в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Инвестиционное подразделение китайского гиганта электронной коммерции Alibaba объявило о продаже своего пакета акций в размере 5,01% в... читать дальше
.24 сентября 2021 года 17:06
"Финам" позитивно оценивает перспективы акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), рекомендуя покупать бумаги на провалах и коррекциях, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Высокая дивидендная доходность бумаг и перспектива возврата в состав MSCI Russia... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:46
Сохраняются риски снижения котировок акций AAR Corp. к уровням $28,5-30,5 в ближайшее время, которые будут интересны для входа в длинные позиции, говорится в комментарии BCS Express. 23 сентября AAR Corp. опубликовала отчет за I квартал финансового 2022 года, закончившийся 31 августа. Результаты... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:23
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ММК", "НОВАТЭКа" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "ММК" в пятницу сообщил, что Mintha Holding Limited, представляющая интересы контролирующего акционера, Виктора Рашникова, продала 167,6... читать дальше
.24 сентября 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции OraSure Technologies с целью $12,96 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: выше $11,55, потенциальная доходность: 12,21%, стоп-приказ: $10,93, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль OraSure Technologies... читать дальше
.24 сентября 2021 года 15:22
Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС к уровням 4150 пунктов и 1800 пунктов соответственно на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС выглядят готовыми к дальнейшему повышению (4150 пунктов и 1800... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.