"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 6400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 6400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 5650 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что "Яндекс" в партнерстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures создал компанию ClickHouse, которая будет разрабатывать коммерческие продукты на основе одноименной системы управления базами данных IT-гиганта с открытым исходным кодом. Производительность ClickHouse в разы превышает показатели аналогичных столбцовых СУБД. Она используется в сотнях компаний, включая Uber, Tesla, Spotify, eBay, ByteDance, Alibaba, Tencent.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем при текущем уровне с целью 6400 рублей. При покупке на 19% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 5650 рублей риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают эксперты инвесткомпании.

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