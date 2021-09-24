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24 сентября 2021 года 14:45
"Финам" рекомендует покупать акции Repsol с целью 12,28 евро
"Финам" рекомендует покупать акции Repsol с целевой ценой 12,28 евро за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,3%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Repsol достаточно удачно старается балансировать между постепенным переходом к низкоуглеродной энергетике и эффективной эксплуатацией имеющихся нефтегазовых активов, отмечает аналитик Сергей Кауфман. Стратегия компании сочетает рост финансовых результатов за счет оптимизации текущих и реализации новых проектов вместе с постоянным ростом выплат акционерам. При этом на данный момент оценка Repsol в терминах форвардных мультипликаторов P/E и EV/EBITDA находится вблизи минимальных за 10 лет значений, что, на взгляд эксперта, выглядит необоснованно. "Repsol во втором квартале 2021г, как и все компании сектора, существенно улучшил свои финансовые результаты. Выручка нефтяника выросла на 78,6% г/г, до 11 395 млн евро, EBITDA - в 7,5 раза, до 1 798 млн евро. Скорр. чистая прибыль стала положительной и достигла 488 млн евро. Ключевые драйверы результатов - восстановление цен на нефть и газ, а также маржи нефтепереработки и нефтехимии", - отмечает Кауфман. Также он подчеркивает, что Repsol собирается активно развивать направление низкоуглеродной энергетики. К 2025г мощность такой генерации планируется довести до 8,3 ГВт (в том числе 6 ГВт в виде ВИЭ) против 3,3 ГВт в конце 2020г. Менеджмент оценивает, что в 2025г EBITDA данного направления может составить 331 млн евро против 40 млн евро в 2019г. "Классические сегменты бизнеса планируется развивать преимущественно через оптимизацию, - пишет Кауфман. - Добычу углеводородов к 2025гу планируется оставить на уровне приблизительно 620 тыс. б/с. При этом за счет оптимизации затрат, увеличения уровня интегрированности, уменьшения числа акций и развития некоторых новых проектов Repsol планирует к 2025г увеличить расчетные показатели чистой прибыли, свободного и операционного денежного потока на акцию при цене марки Brent $50 за баррель в 1,5-3,3 раза относительно уровня 2019г". У Repsol привлекательный уровень выплат акционерам, считает эксперт "Финама". Дивиденд в ближайшие 12 мес. может составить 0,6 EUR на акцию, что соответствует 5,7% доходности. "Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам относительно европейских аналогов. Акции Repsol выглядят дешевле по основным мультипликаторам, чем большинство аналогов, а именно - в среднем на 17%. Отметим, что на данный момент оценка Repsol в терминах форвардных мультипликаторов P/E и EV/EBITDA находится вблизи минимальных за 10 лет значений", - отмечает Кауфман. Ключевым риском для компании, по мнению аналитика, является снижение цен на нефть или газ, что напрямую влияет на финансовые результаты компании. Из более долгосрочных рисков отмечается слишком быстрый уход Испании от углеводородов в пользу ВИЭ, что может сделать значительные нефтеперерабатывающие мощности компании невостребованными. Repsol - крупнейшая вертикально интегрированная испанская нефтегазовая компания. Деятельность Repsol охватывает добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, розничную реализацию топлива, трейдинг и активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ИСПАНИЯ-REPSOL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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