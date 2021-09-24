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24 сентября 2021 года 14:25
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Darden Restaurants с целью $165
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Darden Restaurants и повышает целевую цену до $165 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. 23 сентября Darden Restaurants Inc. отчиталась за I квартал 2022 финансового года чистой прибылью в размере $231 млн ($1,75 на акцию) по сравнению с $36 млн годом ранее. Выручка эмитента составила $2,306 млрд по сравнению с $1,527 млрд за аналогичный период прошлого года. Общий объем продаж увеличился на 51% по сравнению с прошлым годом, до $2,31 млрд, что связано как с повышением выручки в давно работающих ресторанах, так и с открытием новых точек. Совет директоров Darden объявил, что ежеквартальный денежный дивиденд составит $1,10. "Менеджмент прогнозирует выручку в размере $9,4-9,6 млрд (прошлая оценка: $9,2-9,5 млрд). При этом сопоставимыми продажи, по ожиданиям, составят 27-30% (прошлая оценка: 25-29%). Darden по-прежнему нацелена на упрощение операций, включая оптимизацию меню, процессов и процедур, что продолжает повышать эффективность работы. Показатели удовлетворенности гостей подтверждают, что рестораны отлично справляются со своими задачами, обеспечивая исключительно высокий уровень обслуживание гостей", - отмечают эксперты "Фридом Финанс". Если в предыдущих кварталах восстановление показателей было связано в основном со стимулирующими мерами, то сейчас это обусловлено прогрессом прививочной кампании в США, указывают они. В частности, некоторые штаты, такие как Калифорния и Нью-Йорк, полностью отменили карантинные ограничения и, по мнению экспертов, есть все основания считать, что в ближайшие кварталы Darden может нарастить продажи и поднять рентабельность. Этому будет способствовать как общий отложенный спрос, так и спрос именно на высококлассный общепит. "Если ранее мы высказывали опасения по поводу карантинных ограничений и их дальнейшего воздействия на сеть, то теперь мы пересматриваем прогноз по дальнейшему росту акций Darden и повышаем целевую цену по бумагам до $165. Рекомендация - "держать", - резюмируют стратеги инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-DARDEN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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