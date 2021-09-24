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24 сентября 2021 года 14:00
Риск дальнейшего снижения цены золота в IV квартале сохраняется - BCS Express
Вероятность дальнейшего снижения цены золота в IV квартале сохраняется, однако его включение в портфель на долгосрочном горизонте может быть оправданным с целью снижения риска, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. По мнению аналитика, на III квартал сложилась ситуация, когда баланс драйверов для котировок драгоценного металла смещен в сторону продавцов. "Экономика в США восстанавливается, необходимость в QE снижается, а значит снижение инфляции и рост реальных процентных ставок могут стимулировать отток инвесторов из золота. В базовом сценарии взгляд на золото на IV квартал умеренно негативный. Допустим спуск золота к уровню $1650-1700 за унцию", - указывает Пучкарев. При замедлении роста экономики США и появлении стимулов к более позднему началу Tapering ожидания по золоту улучшатся до нейтральных, считает аналитик. Фактором поддержки здесь выступит то, что в текущие цены золота фактор ужесточения монетарной политики ФРС уже заложен - котировки скорректировались. В этом случае котировки могут продолжить консолидацию вблизи достигнутых отметок, подъема выше отметки $1830 вряд ли стоит ожидать. "Несмотря на не самые позитивные ожидания по драгоценному металлу на IV квартал, его включение в портфель на долгосрочном горизонте может быть оправданным с целью снижения риска, - указывает Пучкарев. - Один из наиболее интересных способов инвестирования в золото - покупка акций золотодобывающих компаний. Ключевой фактор привлекательности - ценные бумаги, помимо роста цены, генерируют денежный поток за счет дивидендов, в то время как сам по себе металл может принести доход только в случае увеличения курсовой стоимости. Фаворитом в секторе на IV квартал является Polymetal. Акция выглядит чуть привлекательнее "Полюса" за счет более дешевой сравнительной оценки". Интересной бумагой с повышенным уровнем риска, по мнению эксперта, можно отметить Petropavlovsk. Компания в начале 2021г показывала слабые операционные и финансовые результаты из-за корпоративных проблем, смещения сроков реализации инвестпроектов. В IV квартале топ-менеджмент Petropavlovsk планирует представить новую стратегию развития и новую дивидендную политику. На текущий момент наиболее очевидные негативные драйверы уже отыграны в цене, а потенциал улучшения ситуации не вполне учтен, полагает Пучкарев. При этом нужно отметить, что риски здесь повышенные, так как корпоративный конфликт пока остается на повестке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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