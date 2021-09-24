Рубль будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Эта неделя прошла в обсуждении результатов выборов и без существенных потрясений, - отмечает эксперт. - Из экономических факторов, которые незначительно повлияли на стоимость мировых валют, можно отметить рост цен на энергоресурсы в преддверии осени и зимы. Одновременно с этим ЦБ выступил с заявлением о сохранении направления ужесточения денежно-кредитной политики. На этом фоне доходности российских облигаций выросли. Сдерживающим фактором для рубля стал рост цены на нефть на фоне тревожности по доступности и готовности предложения. В связи с этим пара рубль/доллар практически не поменялась в цене и торговалась в районе 72,68-73,30 руб./$1, то есть в прогнозируемом ранее диапазоне. Пара рубль/евро выросла до 85,5 руб./EUR1".

По мнению Зотова, актуальный вопрос ближайшего будущего - намерения ФРС в отношении процентных ставок. "На фоне ожиданий, что мировые банки будут сворачивать экономические стимулы, доллар может укрепиться. Этому же будут способствовать цены на нефть, если сохранятся в текущих значениях. При этом факторами, которые будут стимулировать укрепление рубля, могут стать дальнейший рост цен на нефть и налоговые поступления в бюджет от компаний. Мы ожидаем, что пара рубль/доллар будет торговаться в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1, пара рубль/евро - в коридоре 85-86 руб./EUR1", - прогнозирует эксперт банка.

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