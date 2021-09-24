Акции Salesforce будут интересны для покупок после вероятной коррекции вниз - BCS Express

Акции Salesforce.com Inc. станут интересными для покупок после завершения вероятной коррекции вниз, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Salesforce доказала свою эффективность во время пандемии COVID-19 и демонстрирует улучшения даже без ее сильного влияния. Агрессивная политика компании в части новых покупок и развития технологий позволяет весьма успешно противостоять гигантам отрасли, таким как Microsoft. Пока у компании есть преимущества, но в будущем они должны подтверждаться сильными финансовыми результатами. Сейчас долгосрочные ожидания по акциям умеренно позитивные, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Подъем котировок после проведенного 23 сентября "Дня инвестора" сделал акции перекупленными с риском коррекции - в моменте акции не входят в диапазон покупок из-за риска отката. Возможности есть для спекуляций, а после завершения коррекции акции можно рассмотреть к покупке по более привлекательной цене".

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