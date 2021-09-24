Цена нефти умеренно снизится по мере восстановления нефтяных объектов после ураганов - Банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти умеренно снизится по мере восстановления работы нефтяных объектов после ураганов, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг выросли на 1,4%, закончив день у отметки в $77,25/барр. На взгляд аналитиков банка, принципиально значимых для рынка нефти новостей вчера не было, рост котировок поддерживался слабеющим долларом. В пятницу фьючерсы Brent растут на 0,2% и торгуются около $77,4/барр. Определенный негатив с утра, по мнению экспертов, связан с продолжающейся продажей нефти из резервов Китая, впрочем, объемы таких продаж пока недостаточны для остановки роста котировок. Вечером инвесторы будут оценивать недельные данные от Baker Hughes по числу буровых установок в США - значительный рост показателя будет свидетельствовать о перспективах более высокого предложения, что негативно для нефтяных цен.

"Фьючерсы Brent приближаются к июньским пикам в $77,8/барр., в ближайшие дни они могут попробовать их преодолеть. Тем не менее, мы продолжаем ожидать умеренного снижения цен на черное золото по мере восстановления работы нефтяных объектов после ураганов", - пишут аналитики банка.

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