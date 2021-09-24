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24 сентября 2021 года 11:34
Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 72,75-73 руб./$1 в пятницу - "Локо-Инвест"
Рубль проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 72,75-73 руб./$1, говорится в комментарии "Локо-Инвеста". "Рубль на фоне общего роста спроса на риск в четверг смог укрепиться к доллару еще на 0,3%, несмотря на очередные локальные рекорды по ценам на нефть и присутствие экспортеров. Но от более значимого роста его могли удержать нерезидентские потоки на фоне вернувшейся санкционной риторики из США. Да, происходящее в Конгрессе США с оборонным бюджетом, куда включили санкционный кусок против вторичного рынка ОФЗ, полностью повторяют уже известную историю прошлых лет, когда исходные предложения не доживали до финального варианта. Сложно найти объяснения, почему эта история вновь возникла именно сейчас, когда РФ и США, казалось бы, нашли хрупкое равновесие и пытаются восстановить контакты. Но для инвесторов проще занять более осторожную позицию до прояснения ситуации. Поддерживать рубль в таких условиях будут лишь экспортеры перед налогами. Благодаря им полагаем, что рублю удастся удержаться в диапазоне 72,75-73,00 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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