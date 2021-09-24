Новость о возможном выходе на рынок онлайн-кинотеатров позитивна для бумаг Ozon - ITI Capital

Новость о возможном выходе на рынок онлайн-кинотеатров позитивна для бумаг Ozon, считают аналитики ITI Capital.

"Ozon планирует запускать онлайн-кинотеатр. Компания обсуждает варианты выхода на рынок онлайн-видео с его участниками и рассматривает как запуск white label по партнерской модели, так и поглощение уже работающей платформы. Создание онлайн-кинотеатра может оказаться дорогим, по оценкам участников рынка, проект может обойтись в $100 млн. Среди потенциальных проектов для покупки - IVI (откладывавшего IPO на неопределённый срок) и Megogo, - отмечают эксперты. - Рынок онлайн-кинотеатров набирает обороты, что вызвано ужесточением законодательства в сфере контроля видеоконтента, публикуемого в социальных сетях и повышенным спросом на кино ввиду ограничений, связанных с коронавирусом, формировавших привычку использовать сервисы на условиях подписки".

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