Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут выступления представителей ФРС и ЕЦБ, а также глобальная макростатистика:

- В пятницу ожидаются выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, других руководителей Федрезерва, а также высокопоставленных представителей ЕЦБ;

- В США выйдет еженедельная статистика Baker Hughes по действующим буровым установкам (20:00 МСК);

- В Германии будут опубликованы данные Ifo по настроениям в деловой среде.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.