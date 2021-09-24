.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Идея дня: стоит обратить внимание на акции НЛМК и Северстали - "ВТБ Мои Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 сентября 2021 года 10:15
Идея дня: стоит обратить внимание на акции НЛМК и Северстали - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции "НЛМК" и "Северстали" с 16 августа подешевели более чем на 30% к "ММК" - пришло время наращивать в них позиции, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Аналитики отмечают со ссылкой на Интерфакс, что достигнута договоренность о налогообложении сырьевого сектора. Меры включают акциз на сталь в размере 2,7% и налог на добычу железной руды в размере 4,8%. Налог на добычу фосфатов вырастет в 2-2,5 раза. Вопрос о привязке налога на прибыль к дивидендам и инвестициям сейчас рассматриваться не будет. "Имея в виду то, что мы все еще не знаем окончательного решения по налогообложению сырьевого сектора, возможным бенефициаром является "РусАл", если производство алюминия не подвергнется существенному изменению налогообложения. Введения акциза на сталь увеличивает налоговую нагрузку на "ММК" сильнее ожиданий. С 16 августа "НЛМК" и "Северсталь" подешевели более чем на 30% к "ММК". Пришло время рассмотреть возможность увеличения позиции в "НЛМК", а также в "Северстали", - пишут эксперты инвестиционной платформы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
24 сентября 2021 года 13:10
Рубль будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Эта неделя прошла в обсуждении результатов выборов и без... читать дальше
.24 сентября 2021 года 12:26
Акции Salesforce.com Inc. станут интересными для покупок после завершения вероятной коррекции вниз, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. "Salesforce доказала свою эффективность во время пандемии COVID-19 и демонстрирует улучшения даже без ее сильного влияния. Агрессивная политика компании в... читать дальше
.24 сентября 2021 года 12:09
Цена нефти умеренно снизится по мере восстановления нефтяных объектов после ураганов - Банк "Санкт-Петербург"
Цена нефти умеренно снизится по мере восстановления работы нефтяных объектов после ураганов, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг выросли на 1,4%, закончив день у отметки в $77,25/барр. На взгляд аналитиков банка, принципиально значимых для... читать дальше
.24 сентября 2021 года 11:50
Долговой рынок может пока оставаться под давлением, отток средств нерезидентов из ОФЗ в ближайшие дни способен усилиться, полагают аналитики Уралсиба Ирина Лебедева и Наталия Березина. Значительное снижение котировок ОФЗ вдоль всей суверенной кривой наблюдалось с самого утра в четверг,... читать дальше
.24 сентября 2021 года 11:18
Новость о возможном выходе на рынок онлайн-кинотеатров позитивна для бумаг Ozon, считают аналитики ITI Capital. "Ozon планирует запускать онлайн-кинотеатр. Компания обсуждает варианты выхода на рынок онлайн-видео с его участниками и рассматривает как запуск white label по партнерской модели, так и... читать дальше
.24 сентября 2021 года 11:02
Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $76-78 за баррель в ближайшей перспективе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки нефти Brent продолжают расти 4 день подряд, обновив максимумы с 2018г. Мы считаем такие уровни завышенными, отмечая, что они вызваны в основном... читать дальше
.24 сентября 2021 года 10:47
Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом роста к уровням $79-80 за баррель и даже выше в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в пятницу растут. Цены на международный сорт... читать дальше
.24 сентября 2021 года 10:25
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут выступления представителей ФРС и ЕЦБ, а также глобальная макростатистика: - В пятницу ожидаются выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, других руководителей Федрезерва, а... читать дальше
.24 сентября 2021 года 10:05
Вероятно продолжение продаж на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Доходность 1-летних ОФЗ выросла в четверг до 7,04% (+11 б.п.), 10-летних - до 7,22% (+7 б.п.). Инвесторы отыгрывали итоги прошедшего в среду заседания... читать дальше
.24 сентября 2021 года 09:53
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, на нейтральной территории, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер". "Внешний фон перед стартом торгов в России в пятницу достаточно нейтральный. Индекс Мосбиржи может открыть торги незначительным отклонением... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.