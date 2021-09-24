Вероятно продолжение продаж на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятно продолжение продаж на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность 1-летних ОФЗ выросла в четверг до 7,04% (+11 б.п.), 10-летних - до 7,22% (+7 б.п.). Инвесторы отыгрывали итоги прошедшего в среду заседания ФРС, на котором были озвучены перспективы более раннего ужесточения денежно-кредитной политики (прогноз повышения базовой ставки сдвинулся с 2023 года на 2022 год). Из негативных локальных факторов отметим ускорение инфляции в РФ и новости о подготовке США законопроекта о санкциях на вторичный рынок ОФЗ. Котировки Brent в четверг обновили трехлетний максимум, а рубль укреплялся, что ограничило масштаб снижение цен ОФЗ. В пятницу продажи в сегменте российского госдолга могут продолжиться. Ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в диапазоне 7,20-7,30% годовых", - пишет эксперт ПСБ.

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