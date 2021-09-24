Цены бумаг Норникеля, НЛМК и Северстали, скорее всего, продолжат отскок вверх в пятницу - "Фридом Финанс"

Котировки бумаг "Норникеля", "НЛМК" и "Северстали", скорее всего, продолжат отскок вверх на торгах в пятницу, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Правительство РФ приняло решение о повышении налогов - государство установит пошлины в размере 2,7% на сталь и 4,8% на руду. По удобрениям вопрос будет проработан дополнительно. Пересмотр налога на прибыль откладывается как минимум на год. В целом сборы с отрасли не сократятся. Первые расчеты появятся лишь через некоторое время, но рынок заранее отыгрывает новость в позитивном ключе. Мы ожидаем, что котировки бумаг "Норникеля", "НЛМК" и "Северстали" продолжат отскок, а акции "ММК", которые в четверг едва не обновили максимум, скорее всего, будут корректироваться в течение нескольких дней. В наилучшем положении из металлургов окажется "РусАл", поскольку важный источник сырья для продукции компании находится за рубежом", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.

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