Возможен рост цены нефти до $80/барр. в ближайшие дни - BCS Express

Возможен рост цены нефти марки Brent до уровня $80 за баррель на горизонте ближайших дней при благоприятном фоне, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent с утра пятницы торгуются вблизи максимума с 2018 года. Техническая картина позволяет предположить, что при благоприятном фоне котировки фьючерсов могут сформировать импульс роста в район $80 за баррель на горизонте ближайших дней, - указывает аналитик инвесткомпании. - Устойчивость высоких цен будет зависеть от того, насколько данные по спросу в октябре будут коррелировать с прогнозами. МЭА ожидает скачка потребления в следующем месяце, который, однако, будет сбалансирован за счет увеличения добычи странами ОПЕК+. При этом Reuters на этой неделе сообщал о том, что ряд участников альянса в августе испытывали сложности с увеличением добычи, из-за чего процент исполнения сделки вырос до 116% с июльских 109%. Если в октябре члены альянса продолжат буксовать, это может привести к более высокому дефициту и продолжению роста цен".

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