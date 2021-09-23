Рубль слабо реагирует на перспективы введения новых санкций со стороны США - "Альфа-Капитал"

Рубль слабо реагирует на перспективы введения новых санкций со стороны США в отношении первичного и вторичного рынка ОФЗ, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"23 сентября российский рубль укрепляется к доллару и евро на внешнем позитиве после заседания ФРС, спросу на рисковые активы и растущим котировкам нефти. Кроме того, дополнительным фактором роста национальной валюты является наступление налогового периода в РФ, когда компании-экспортеры перечисляют налоги и акцизы в бюджет. На 18:00 МСК курс доллара составляет 72,77 руб./$1, курс евро - 85,50 руб./EUR1. Национальная валюта слабо реагирует на перспективы введения новых санкций со стороны США в отношении первичного и вторичного рынка ОФЗ. Котировки нефти оказывают ощутимую поддержку рублю", - отмечает аналитик Владислав Силаев.

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